【新時代クイーン誕生プロジェクト グランプリ】 6月24日発表 【グランプリ：AMOさん】 （C）フジシロタカノリ／集英社 【拡大画像へ】 六本木のエンタメショークラブ「Super Spark TOKYO」と、「週刊プレイボーイ」の公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」による共同オーディション「新時代クイーン誕生プロジェクト」の受賞者が決定した。グランプリにはAMOさん