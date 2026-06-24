開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、福本伸行氏のマンガ「新黒沢 最強伝説」がセール価格で販売されている。 本作は「最強伝説 黒沢」の続編。8年間を病院のベッドで過ごした黒沢が奇跡の復活を遂げ、新たな伝説を作るために“この世”に生還する。 1巻から16巻までは各99円、17巻が440円、18巻が396円、19巻から最終21巻までが各495円となっており、全21巻をまとめ買いすると3