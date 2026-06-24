【週刊少年マガジン 2026年30号】 6月24日発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年30号」を6月24日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭グラビアには、乃木坂46の森平麗心さんが登場。フレッシュでキュートな笑顔を披露する。 マンガの巻頭