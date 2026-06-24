【新連載「サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～」】 6月24日12時より「竹コミ！」にて開始 竹書房は、「サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～」（漫画：小祭たまご氏）の連載を6月24日12時より「竹コミ！」にて開始した。 本作の主人公は、不死身＋無限の性欲の最強生物と唯一対峙