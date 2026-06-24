二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。6月24日（水）深夜の同番組では、シンプルながら超難関の新企画「漢想BINGO」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！二階堂と猪俣のどちらかが食べ物を食べ、その感想を漢字四文字だけで食レポ。残る3人は、事前に2人が使いそうな漢字を予想し、3×3のBINGOカードのマスに一文字ずつ配置す