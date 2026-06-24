BANDAI SPIRITSのプラモデル公式PRアンバサダーを務めるアイドルグループ LINKL PLANETが、7thシングル『未完成 ZEAL』を7月29日にリリースする。 （関連：【画像あり】LINKL PLANET、7thシングル『未完成 ZEAL』3形態のジャケット写真） 表題曲「未完成 ZEAL」は、プラモデル制作もイメージした楽曲で、完成形に至るまでのワクワクやドキドキを爽快感のあるサウンドに乗せて表現している。カップリ