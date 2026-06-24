２４日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。前日の米長期金利が低下するなか、国内債券先物は買いが優勢だった。 前日のニューヨーク債券市場では、米株式市場でハイテク株が売られ、ナスダック指数が下落するなか、安全資産である米国債に買いが入り長期金利が低下した。これを受けた国内債券市場では、先物は買われ、現物は売りが優勢となった。ただ、日本の財政拡張策に対する警戒で１０年債の利回りが