２４日前引けの日経平均株価は前営業日比２６４円５９銭安の６万９５２３円７９銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２６０３万株、売買代金概算は５兆６２０９億円。値上がり銘柄数は８６５、対して値下がり銘柄数は６３５、変わらずは６０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は上下にハイボラティリテイな展開となったが、結局日経平均は２６０円あまり水準を切り下げ前場の取引を終えた。朝方は半導体関