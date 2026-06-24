東北の夏を熱く焦がす「盛岡さんさ踊り」が、2026年も8月1日（土）から4日（火）にかけて開催されます。本記事では、祭りの由来や、初心者でも予約なしで飛び入り参加できる「輪踊り」の楽しみ方、気になる有料観覧席の最新チケット動向まで徹底ガイド。さらに、東京方面からのアクセスや、夜のパレード終了後でもその日のうちに移動できる「深夜帯の臨時新幹線」を活用した賢い東北周遊ルートまで詳しく解説します。東北の夏を彩