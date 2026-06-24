こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。最近、スーパーで見つけるたびについ手に取ってしまうスイーツがあります。それは……！モンテールと東京・代々木上原の人気パティスリー「アステリスク」の和泉光一シェフがコラボした期間限定スイーツ。実はこれ、期間中すでに何度もリピートしていて……。スーパーへ行くたびにカゴに入れてしまうくらいお気に入りなんです（笑）。今回は「シューアラクレーム・