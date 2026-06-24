針金ハンガーが便利グッズに変身！？（⇒次へ）【画像を見る】針金ハンガーがこんな便利なアイテムに⁉ 目からうろこの神アイデア 押し入れの奥で眠っている針金式のハンガー。「そろそろ捨てようと思ってた」なんて人はちょっとお待ちを。実はそのハンガー、めちゃくちゃ活用できるんです。Instagramで話題になっている目からうろこのリメイクアイデアに、98万ものいいねが寄せられています。■1.ハンガーと洗濯ピンチで、取