ひょんなことから過去に戻れる「タイムリープ」の力を手に入れた高校生・真琴のひと夏の成長を描いたアニメ『時をかける少女』が、今年公開20周年を迎えます。夏、青空、制服、グラウンド、幼なじみ……。青春のエッセンスが詰め込まれたこの作品を観た当時、学生だったという方も多いのではないでしょうか。周年を記念して、アニメーション映画監督・細田守の映像世界を体感する展覧会「細田守の原点/展」が東京・京橋のCREATIVE