2026年6月20日 (土)〜8月31日(月)、東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOにて映画監督・細田守の映像世界を体感する展覧会「細田守の原点/展」が開催されています。開幕前日となる6月19日には、細田守監督と細田作品に4度の出演経験を持つ俳優・染谷将太さんが登壇し、作品に込められた想いや展示会の魅力、それぞれの「原点」について語るオープニングイベントが開催されました。▼「細田守の原点/展」会場レポートはこちらhttps://