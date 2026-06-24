山本山は6月1日〜7月9日の期間、「キャプション by Hyatt 兜町 東京」とのコラボレーション企画を実施しています。■山本山の玉露を使った限定メニューが登場同企画では、1階ソーシャルハブ「Talk Shop（トークショップ）」にて山本山の玉露を使用したハンバーガーやカクテルなどの限定メニューを提供します。「玉露ポケバーガー」（1,980円）は、“Burger ＆ Greens”がコンセプト。海苔やだしを思わせる香りと味わいを活かしたバ