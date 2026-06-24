5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。日頃の美容習慣やリフレッシュ法を明かした。【全身ショット】達筆！書道6段の腕前を披露した佐野勇斗美容について聞かれた佐野は「どれだけ遅く帰ってきても、疲れて帰ってきても、ドクターシーラボのクレンジングは必ず使わせてもらっています。温かくなったりもするので、マ