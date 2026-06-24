マット質感のアイテムを探す時、まず目星をつけるのが韓国コスメ。ひとさじのツヤをも許さない質感コントロールと、トレンドを反映したカラーバリエーションが魅力的で、韓国コスメはマットが得意だよな、とつくづく感じています。マットは好きだけど、乾いてほしくはない。そんな思いをかなえてくれたのが、hince「ニュー・ブラーティント」でした。■ホイップマット質感で120点のふっくらリップが完成hinceの「ニュー・ブラーテ