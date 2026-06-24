山形県の経済動向の月例報告が公表されました。県は県内経済について「持ち直しの動きに弱さがみられる」との判断を継続しています。 【写真を見る】山形県内経済動向「持ち直しの動きに弱さ」消費者物価指数は全国平均上回る これは県が毎月公表しているもので、今月の報告は、今年４月の経済指標を中心に作られています。 個人消費は、スーパーの販売額が全店舗ベースでは２か月連続で前年を下回りました