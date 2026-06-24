ソニーは、「α受賞記念キャンペーン」を6月26日（金）から開始する。購入対象期間は8月3日（月）まで。 期間中に対象のカメラ本体やレンズなどを購入し、所定の手続きを行うことで、製品ごとに定められた金額がキャッシュバックされるキャンペーン。 対象商品は「カメラグランプリ2026」において大賞を受賞した「α7 Ⅴ」や、レンズ賞を受賞した交換レンズ「FE 50-150mm F2 GM」をはじめ、カメラ