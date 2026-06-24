開催：2026.6.24 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 3 - 4 [Dバックス] MLBの試合が24日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとDバックスが対戦した。 カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。 9回表、6番 ノーラン・アレナド 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベ