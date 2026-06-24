現地６月23日に開催された北中米ワールドカップのL組２節で、FIFAランキング４位（最新確定値）のイングランド代表と、同73位のガーナ代表が対戦。タレント軍団の前者が圧倒的に押し込むも、最後まで得点は生まれず、０−０で終わった。初戦を制していた両者は、ともに勝点を４としたなか、大きな注目を集めているのが、79分のガーナのチャンスシーンだ。途中出場のプリンス・アドゥが抜け出し、ペナルティエリア内に侵入。