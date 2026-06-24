■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月24日09時45分発表気象庁 24日09時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    沖縄の南中心位置    北緯20度50分 (20.8度)東経124度35分 (124.6度)進行方向、速さ    北 10 km/h (6 kt)中心気圧    955 hPa中心付近の