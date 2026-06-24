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■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月24日09時45分発表気象庁 24日09時の実況種別 台風大きさ -強さ 強い存在地域 沖縄の南中心位置 北緯20度50分 (20.8度)東経124度35分 (124.6度)進行方向、速さ 北 10 km/h (6 kt)中心気圧 955 hPa中心付近の