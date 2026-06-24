「家の予算は100万円、リフォーム代込みでも300万円まで。温泉があって海が見えるセカンドハウスが欲しい」作家・高殿円が2年かけて探し回り、実際に住んで聞き込みをして98万円で理想の家を買った道のりは、山あり谷ありボロありで超大変だった！「良い物件にアスベストの落とし穴が!?」「山の別荘地で遭難…？」「温泉と思いきや水道水！」「壁にも床にも穴だらけのアンティーク物件…」etc 笑って共感してタメになる♪体当た