飼い主さんにべた褒めされてつい…（⇒次へ） 【画像を見る】褒められているのを分かってる…！飼い主さんのひとことにまんざらでもない表情のゴールデンレトリバーワンちゃんの表情に「今、うれしそう！」と思わず気持ちを重ねてしまうことはありませんか？今回SNSで話題になったのは、飼い主さんとのやり取りの中で見せたゴールデンレトリバーのワンシーン。 思わずこちらまで笑顔になってしまう表情とは？■葉っぱを頭にのせら