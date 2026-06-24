中丸雄一原作ショートアニメ『地球大好き！きっくん』（7月1日スタート、毎週水曜『5時に夢中』（後5：00〜5：59）内で放送）と連動した新番組『きっくんのちょい足し！』が、7月2日より毎週木曜の午前7：30〜7：35にTOKYO MXにて放送されることが発表された。【画像】新番組『きっくんのちょい足し！』ロゴ本番組は、前日（水曜）の『5時に夢中！』内で放送されたアニメ本編に加え、原作・声優を務める中丸が制作の裏話やこだ