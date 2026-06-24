初の映画化はアニメ映像と実写映像を組み合わせたオリジナルストーリーテレビアニメ『宇宙なんちゃら こてつくん』が初めて映画化され、『映画「宇宙なんちゃらこてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』として9月11日に公開されることが発表された。あわせて、映画キービジュアル、特報映像、あらすじ、原作・にしむらゆうじ氏の映画化記念イラストが解禁。キャスト・スタッフからのコメントも到着した。【動画】公開された