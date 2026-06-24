「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）2位iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付PM-A25AUCTCR（エレコム）3位Google Pixel 10a ソフトケース 極限PM-P261UCTKCR（エレコム）4位Galaxy A25 5G ハイブリッドケースPM-G253H