これがスーパースターたる所以なのだろう。北中米ワールドカップで、６月24日に39歳となるアルゼンチン代表FWリオネル・メッシはここまで２試合で５ゴール。W杯最多得点記録も18点に更新した。一方、初戦は振るわなかった41歳のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも、続くウズベキスタン戦で２ゴールを挙げた。同世代の名手の活躍に舌を巻いたのが、39歳の日本代表DF長友佑都だ。両雄のパフォーマンスに「言葉が