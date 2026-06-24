スペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど繰り広げるPrime Video音楽番組『Star Song Special』シーズン3（隔週木曜 後4：00）。25日配信の第8回では、トンツカタン森本がMCを務め、ジュニアのプロデュースを手がけている大倉忠義（SUPER EIGHT）がゲストとして登場する。【番組カット】フレッシュでエネルギッシュ！嵐の「Step and Go」をカバーしたジュニア番組恒例のスタジオライブ