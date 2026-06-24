【写真】宮舘涼太『anan』中吊り＆表紙／『anan』過去ビジュアル 雑誌『anan』公式SNSで、最新号の表紙を務める宮舘涼太（Snow Man）の中吊り広告ビジュアルが公開され、注目を集めている。 ■宮舘涼太のワイルドなビジュアルに反響 公開されたのは、白タンクトップにカーキジャケットをラフに羽織ったワイルドなスタイリング。バイクにもたれかかりながらカメラを見つめる姿が印象的で、色気あふれる表情が目を引く。