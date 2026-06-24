【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月4日に埼玉スタジアムで開催された『THE GAME CENTER FOOTBALL DREAM MATCH』のために結成された、SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON（BE:FIRST）、ADAM（STARGLOW）からなる特別ユニット “BMSG STRIKERS”。6月26日に新曲｢Standing Here｣をデジタルリリースすることが決定した。 ■BMSG STRIKERS新曲｢Standing Here｣はフットボールカルチャーとそれぞれの生き様を重