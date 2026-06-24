ABCテレビはあす25日午後1時45分から、関西ローカルでおせっかい通販バラエティー番組『桂吉弥のきちっとみっけて！』を放送する。【場面カット】フィットネストレーナーを前に大暴走する喜多ゆかりさん優しくて面倒見が良すぎる「おせっかいマンション」の住人たちは、とにかくおせっかいを焼きがち。そんな住人たちが、視聴者のみなさんの生活をより良くする素敵な商品や役立つ情報を届ける情報番組。「おせっかいマンショ