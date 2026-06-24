【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTの大倉忠義が、6月25日16時より配信が開始される音楽番組『Star Song Special Season3』（Prime Video）の第8回に出演する。 ■スタジオライブでは、ジュニアが嵐の「Step and Go」をカバー 『Star Song Special』は、ジュニアによるスペシャルなライブや、先輩アーティストとのNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない時間が届けられる音楽番