歌手で俳優の亀梨和也が7月8日に発売する1stアルバム『WAVE』のリード曲「WAVE」の先行配信が、きょう24日からスタートした。【写真】アンニュイな表情を浮かべる亀梨和也のアーティスト写真アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの“WAVE”を表現しており、亀梨自身が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだ1枚。そんな1stアルバムから先行配信が始まったリード曲「WAVE」