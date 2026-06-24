日経225先物は11時30分時点、前日比230円安の6万9540円（-0.32％）前後で推移。寄り付きは6万9410円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9165円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。ただ、キオクシアホールディングス[東証P]が買い気配から始まるなど、前日の大幅な下げに対する自律反発狙いの動きが入り、現物の寄り付き直後には7万0320円と上昇に転じた。しかし、7万円台回復では戻り待ち狙いのショー