24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1040円安の6万9100円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万9523.79円に対しては423.79円安。出来高は4万816枚となっている。 TOPIX先物期近は3965.5ポイントと前日比41.5ポイント安、現物終値比13.57ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69100 -1