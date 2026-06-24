5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、スキンケアブランド「ドクターシーラボ」の新ブランドアンバサダーに就任し、「VC100エッセンスローションEX」の新テレビCM『VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇』（25日放映開始）に出演する。【メイキングカット】あふれる透明感…真っ白な衣装で撮影に挑む佐野勇斗同ブランドは、1998年にクリニックから誕生したスキンケアブランド。「クリニック生まれのスキンケアを、自