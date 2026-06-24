株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター、「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」は、2026年6月28日(日)のタマの誕生日を記念して、公式オンラインショップで先行アイテムの発売や、初出しイラストのノベルティ配布、さらにノベルティと同じデザインの壁紙配信やLINEスタンプの販売を行う。【画像】オンライン限定「マチ付きエコバッグ」5種を見るハッピーバ