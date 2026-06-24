8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、23日発売の雑誌『CanCam』（小学館）8月号の連載「今日はキミと、もぐもぐ記念日」に登場する。【別カット】ワクワク！アフタヌーンティーを楽しむMAZZEL・NAOYANAOYAがリクエストしたのは「月に1度自分を大切にしたい日に行くことが多い」というアフタヌーンティー。伝統と格式を感じさせる東京プリンスホテルを訪れ、期間限定の「窓辺の紫陽花アフタヌーンティー」を堪能し