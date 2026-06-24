7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が、7月1日発売の『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』（ヘリテージ）2025年8月号に登場。Special Interviewでは高橋と声優・斉藤壮馬の対談が実現した。【写真】表紙は白く輝くACEes誌面では、レギュラーモデル加入3周年を迎えた高橋と斉藤による、『ブルーロック』の映画とTVアニメでそれぞれに千切豹馬役を演じている2人のクロストークが展開。また表紙はACEesが務める。編集部から