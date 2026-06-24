■リムレスメガネ＆シルバーフレームメガネ姿にも注目5人組グループ・ACEesが、7月1日発売の『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』（ヘリテージ）2026年8月号表紙にそろって登場する。【写真】高橋恭平＆斉藤壮馬のスペシャルインタビューも掲載ツアー＆最新の活動についてのクロストークやヘアビューティ、ファッションに関する話題をインタビュー。まるで自発光しているかのようなWHITE LOOKとクールなBLACK LOOKのACEes、ぜ