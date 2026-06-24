2026年6月22日、台湾メディア・中時新聞網は、日本政府が7月1日からビザ申請料金を5倍に引き上げることを決定し、台湾人就労者や中国人観光客への影響が懸念されていると報じた。記事は、日本政府が7月1日から外国人のビザ申請料金を一次ビザは現行の3000円から1万5000円、マルチビザは6000円から3万円へと大幅に引き上げ、それぞれ現行の5倍額になると紹介した。その上で、日本旅行の専門家である林氏璧（リン・シービー）氏が21