アサヒビールは、RTD（Ready to Drink）のロングセラーブランド「カルピスサワー」をリニューアルし、2026年6月30日に発売する。アルコール分は3％「カルピス」ならではの甘酸っぱい味わいはそのまま、アルコールに由来する苦味を抑え、よりカルピスらしい味わいを実現したという。アルコール分は3％で、乳酸菌から生まれたカルピス独自の甘酸っぱくさわやかな味わいを楽しめる。容量および容器は350ミリリットル缶。価格は201円（