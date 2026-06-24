乃木坂46の川端晃菜（15）が、26日発売の『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）に登場する。【写真】あふれるオーラ！15歳の無敵グラビア川端は、乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」に登場。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。今回のテーマは「無敵」。この春高校生になったばかりのグループ最年少メンバーの川端。まだ何者にもなれる可能性を秘めた15歳