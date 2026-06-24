■「透明感を上げていきたい」5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で行われたスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席。書道6段の腕前を披露した。【写真】鋭い目線で“滅！”披露の佐野勇斗新ブランドアンバサダーに就任した佐野は「10代のころから愛用していたので、運命的なものを感じました。うれしかったです」とにっこり。「10代のころにある知人から紹介してい