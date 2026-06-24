二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜深1：55）の、きょう24日放送回では、食べ物の感想を漢字4文字で食レポすることに挑戦する。【番組カット】読めるかな？漢字四文字で表現する食レポに挑戦する二階堂高嗣今回は、アンガールズの田中卓志が初出演、シンプルながら超難関の新企画「漢想BINGO」に取り組