ロックバンド・氣志團が、俳優の宇垣美里が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜深0：24 ※初回は深0：34）の主題歌を担当することが24日、発表された。氣志團が同局系連続ドラマの主題歌を担当するのは、初めてとなる。【写真】タワマン×ママ友×サバイバルバトル！ 宇垣美里と篠田麻里子のソロショット原作は『ライフ』や『リミット