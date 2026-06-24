俳優のトム・クルーズ主演、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督による新作映画『DIGGER／ディガー』（原題：DIGGER）が、2026年に日本公開されることが決定した（全米公開は10月2日）。あわせて、トムの45年にわたるキャリアを振り返る特別予告映像と、トリプルティザーポスターが解禁された。【動画】『DIGGER／ディガー』特別映像（トム・クルーズ45年の軌跡編）『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（201