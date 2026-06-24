７月１日（水）からスタートする中京テレビ・日本テレビ系全国ネット 水曜プラチナイト新ドラマ「おちたらおわり」の主題歌を、氣志團の書き下ろし楽曲「暴走天使」が務めることが、本日解禁となった。 なお、氣志團が日テレ系連続ドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。 原作は、累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされた大ヒット作『ライフ』の漫画家・すえのぶけいこ！女性の心の闇や人間関係の崩壊