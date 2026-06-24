TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）が、2026年7月1日（水）より毎週水曜の『5時に夢中！』（月曜～金曜 17:00～17:59）内で放送するショートアニメ『地球大好き！きっくん』と連動した新番組『きっくんのちょい足し！』を、2026年7月2日（木）より毎週木曜 朝7:30～7:35に放送する。本番組は放送後、動画配信サービス「TVer」でも視聴可能となる。 本番組は、前日（水曜）の