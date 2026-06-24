実写映画版『モアナと伝説の海』（7月31日公開）でモアナ役の日本版声優を務めるTSUZUMI（ME:I）が歌唱する劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」のデジタル配信がスタートした。【全身ショット】美脚スラリ…モアナの衣装で劇中歌を初披露したTSUZUMI同映画は、2017年に公開され世界興行収入6億4000万ドルを記録したアニメーション映画『モアナと伝説の海』の実写化作品。監督は映画『ハミルトン』で知られるトーマス・